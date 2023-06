Ciclismo: per la “Gaetano Cavallaro” un giugno ricco di impegni

Non conosce soste l’intensa stagione della Polisportiva Gaetano Cavallaro, impegnata nella prima metà di giugno sia sul fronte prettamente agonistico sia in numerose iniziative di carattere didattico, ludico e sociale.

Il sodalizio diretto da Sabino Piccolo ha preso parte al “6° Trofeo delle Due Pinete” in quel di Viggiano (PZ), valevole anche quale Campionato Regionale lucano di XCO (cross country olimpico). La competizione si è svolta su un tracciato dal coefficiente tecnico di difficoltà piuttosto elevato e al contempo divertente che ha messo a dura prova le abilità dei corridori biscegliesi, artefici di buone prestazioni. Emilia Musci è salita sul terzo gradino del podio nella gara Junior femminile, categoria in cui – al maschile – l’altro alfiere della Pol.va Cavallaro, Andrea Marino, si è classificato in sesta posizione. Tra gli Esordienti di secondo anno Adam Abdelsamad si è piazzato undicesimo a coronamento di una prova tenace. Domenica prossima, intanto, è in calendario una gara Top Class di cross country olimpico a Palazzo San Gervasio presso il bosco del lago artificiale Fontetusio.

L’atleta Francesco Girolamo ha invece ben figurato nel corso del “4° Memorial Valter Corradin”, competizione paralimpica di respiro internazionale organizzata a Dueville (VI). Nella prova a cronometro in terra veneta Girolamo si è portato a casa un più che lusinghiero quarto posto nella fascia MC5 e un altrettanto significativo quinto posto nella prova in linea. Sabato 24 e domenica 25 giugno la Pol.va Cavallaro sarà in lizza con il proprio portacolori Mauro Preziosa ai Campionati Italiani assoluti di ciclismo paralimpico (handibke) a Codogno.

Sotto il profilo delle iniziative ludico-didattiche, la Polisportiva Cavallaro moltiplica i propri sforzi tra l’epilogo dei progetti scolastici mattutini negli istituti del territorio e l’avvio del campo estivo denominato “Adventure Camp 2023”: si tratta di un percorso di otto settimane tra esperienze di gioco, attività motoria e sportiva, divertimento e socializzazione aperto ai più piccoli, organizzato grazie alla sinergia di tecnici e insegnanti qualificati all’interno del ciclodromo “Cosimo De Carlo” fino al 4 agosto. Infine, con l’avvento delle temperature più elevate, è stato temporaneamente sospeso il progetto coordinato da Sabino Piccolo, denominato “Move on Bike” e riservato ai residenti di Casa Pegaso, vera e propria dimora del “Dopo di Noi” da 25 anni operante a Bisceglie. Il progetto ripartirà a fine estate con l’effettuazione di passeggiate “uno a uno” anche in ambito cittadino.