“Ciao Tonino, non sei stato uno qualunque e non potevi uscire di scena banalmente”

Ciao Tonino!!!

Te ne sei andato all’improvviso lasciando tutti stupiti, increduli. ‘Ma com’è possibile? L’ho incrociato pochi giorni fa, era in bici e mi ha salutato col suo inconfondibile sorriso’. Questa la reazione comune seguita al diffondersi della tua scomparsa. Per chi ti ha conosciuto, riflettendoci, non c’è molto da stupirsi. Non sei stato ‘uno qualunque’ e, certo, non potevi uscire di scena banalmente. Hai sempre fatto dell’altruismo un punto fermo della tua esistenza, prima in campo, da centrocampista al servizio della squadra, poi da maestro di calcio, infine da professionista impegnato nel sociale. Il caso ha voluto che le nostre vite si incrociassero tramite Lorenzo e Carolina, condividessimo tanti bei momenti e il frutto del loro amore: Alice. Non ce l’hai fatta a sconfiggere il male che ti ha strappato repentinamente agli affetti più cari e impedito di gioire ancora, ma nella vita sei stato un vincente. Adesso starai pedalando su ‘L’isola dei Nonni’ come immagina la nostra stupenda Alice. Dall’alto continuerai a dispensare consigli, esprimere opinioni, rivelare aneddoti della tua vita sportiva, raccontare barzellette e, forse, divertirti ancora al Fantacalcio…tutto ciò nell’attesa di Antonio De Gennaro jr.

