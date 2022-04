“Cavallaro”: Sasso convocato in rappresentrativa regionale, i risultati del weekend / FOTO

Domenica scorsa, 10 Aprile, la Polisportiva Gaetano Cavallaro ha partecipato alla 2° tappa del Gran Prix XCO del Centro Italia, gara di cross-country svoltasi su un circuito di 3km molto tecnico e duro sulle pendici del monte Pelato, a San Terenziano nel perugino.

Nella categoria Esordienti 2° anno Mirco Sasso ha chiuso ottava posizione, grazie ad un ottimo recupero avvenuto in seguito ad un piccolo incidente avvenuto in partenza. Per la categoria degli Esordienti 2° anno e Andrea Marino porta a termine la gara con grande grinta, raggiungendo una buona 23° posizione.

Un’esperienza nuova per Giuseppe Cassano, che invece ha preso parte alla I Mediofondo – Parco dell’Alta Murgia, svoltasi su un percorso di 46km all’interno del Bosco Cecibizzo a Corato, nella quale riesce ad ottenere un’ottima quarta posizione di categoria.

Nelle scorse ore è giunta, inoltre, la notizia della convocazione dell’Esordiente 2°anno Mirco Sasso nella rappresentativa regionale selezionata dalla FCI Puglia per la partecipazione alla 1° prova di Coppa Italia che si terrà ad Agrigento il 25 Aprile.

Il prossimo appuntamento che coinvolgerà poi l’intera squadra sarà il campionato regionale di XCO che si svolgerà a Monopoli il 1 Maggio.