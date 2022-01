Cavallaro, buoni risultati nelle gare di Ferentino e Corato

Riscontro positivo per gli atleti della scuole di Ciclismo “Gaetano Cavallaro” che hanno preso parte alla 7° tappa del Giro d’Italia di Ciclocross a Ferentino in programma giovedì 30 dicembre 2021 e, tre giorni dopo, domenica 2 gennaio 2022, a Corato in occasione del “Primo Trofeo Centro Sud” .

Nella tappa toscana, nonostante l’alto livello agonistico della gara, diversi atleti sono riusciti ad entrare nelle prime 25 posizioni, riscendo così a conquistare punteggio nel ranking TopClass.

Nella categoria Esordienti, Sasso ha conquistato la 21°posizione mentre, il suo compagno di squadra, de Cillis si è classificato ventottesimo. Tra gli Allievi invece, Grotta ha concluso la gara al ventottesimo posto precedendo di due posti Marino. Invece, nelle donne, Musci si è piazzata sedicesima.

Nella categoria Juniores Cassano ha concluso la prova al 20°posto seguito da Agrosì (24°) e Zambetti (26°).

La manifestazione coratina ha visto Musci conquistare il terzo posto nella categoria Allievi donne, Grotta e Marino piazzarsi al quarto e quinto posto in quella Allievi secondo anno mentre, de Vincenzo si è piazzato in quarta posizione tra gli Allievi primo anno. Negli esordienti invece, Sasso si è classificato quarto precedendo De Cillis (6°) e Musci (9°). Infine, nella categoria Juniores, Cassano e Agrosì hanno concluso la prova rispettivamente in quinta e sesta posizione.

La Polisportiva biscegliese sarà ai nastri di partenza dei campionati Italiani che si terranno a Variano di Basiliano (Udine) dal 7 al 9 gennaio 2022 e alla finale del MediterraneoCross.

Foto: Ufficio stampa Polisportiva Cavallaro