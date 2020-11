Catania – Bisceglie rinviata a data da destinarsi

La Lega Pro, con comunicato n. 143/DIV, ha disposto il rinvio a data da destinarsi della partita Catania – Bisceglie in programma allo stadio “Massimino” della città etnea giovedì 12 novembre alle ore 17.30 e valevole per la decima giornata d’andata del campionato serie C girone C.

Tale decisione è maturata in virtù dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società biscegliese dichiarando che “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2”. così come previsto dal punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19”

Per il Bisceglie quindi, si tratta della terza gara da recuperare dopo quella con l’Avellino, che si dovrebbe disputare mercoledì 18 novembre, e con il Monopoli.

Nel frattempo, nella mattinata di lunedì 9 novembre, i tesserati attualmente negativi ed altri componenti del gruppo squadra, si sono sottoposti al ciclo di tamponi che non ha riscontrato ulteriori casi di positività.