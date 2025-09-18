Carlo Impera, da Bisceglie all’Europa con la Nazionale di Powerchair Football

Ci sarà anche Carlo Impera nella spedizione azzurra in vista del prossimo impegno internazionale di grande rilievo. Vice commissario tecnico della Nazionale italiana di Powerchair Football dal 2022, Impera è nato a Trani ma è biscegliese d’adozione vivendoci ormai da 14 anni, è anche socio fondatore e direttore tecnico dell’ASD Golden Oaks Bisceglie, realtà che negli ultimi anni ha contribuito a far crescere questa disciplina in Italia.

Dal 19 al 24 settembre, Impera sarà al fianco degli Azzurri in occasione dell’EPFA Nation Cup 2025, la massima competizione europea di calcio in carrozzina, che vedrà sfidarsi dieci nazioni. Il torneo, paragonabile agli Europei di calcio, non rappresenta soltanto una vetrina prestigiosa ma anche un banco di prova decisivo: solo le prime cinque classificate otterranno il pass per i prossimi Mondiali, in programma in Argentina nell’ottobre 2026.

Un traguardo che la Nazionale italiana insegue con determinazione, consapevole dell’alto livello delle avversarie ma anche delle proprie potenzialità. Per Impera, questa nuova sfida rappresenta un ulteriore riconoscimento al lavoro svolto negli ultimi anni, portando Bisceglie e la sua associazione sportiva a farsi conoscere nel panorama internazionale del Powerchair Football.