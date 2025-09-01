Carlo Alberto Ruggieri brilla alla Maratona di Sydney con il nuovo record personale

La Maratona di Sydney si conferma ancora una volta terreno fertile per gli atleti della Bisceglie Running. Dopo l’esperienza dello scorso anno che aveva visto Giuseppe Ruggieri tra i protagonisti della prima edizione inserita nel circuito delle Abbott World Marathon Major, stavolta è stato Carlo Alberto Ruggieri a portare in alto i colori della società biscegliese.

Al via dei 42,195 chilometri nella splendida cornice australiana, Ruggieri ha affrontato una preparazione durissima, segnata da un’estate rovente, sacrifici costanti e la presenza in gara rimasta incerta fino all’ultimo momento. Nonostante le difficoltà e il lungo viaggio verso l’altra parte del mondo, l’atleta è riuscito a centrare un risultato straordinario: 2 ore, 54 minuti e 20 secondi, nuovo record personale e miglior prestazione assoluta della Bisceglie Running nella competizione.

Un crono che gli è valso l’undicesimo posto tra i rappresentanti italiani in gara, confermando la qualità del lavoro svolto negli ultimi mesi. «Un risultato di prestigio – ha commentato con orgoglio il presidente Mauro Sasso – che premia i sacrifici di un’estate di allenamenti estenuanti, condotti con precisione e determinazione. Come società siamo fieri di essere stati rappresentati ancora una volta dall’altra parte del mondo».

Il presidente ha poi sottolineato come la prestazione di Carlo Alberto non sia soltanto motivo di orgoglio sportivo, ma anche un esempio di passione e dedizione capace di alimentare lo spirito della squadra. «Questi traguardi – ha aggiunto – accrescono la stima per il nostro sport e rafforzano il legame che unisce i nostri atleti».

Un’altra impresa, dunque, che entra di diritto nella storia della Bisceglie Running e che conferma l’associazione tra le realtà di punta del podismo pugliese anche a livello internazionale.