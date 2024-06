Capitan Pedone rinnova il rapporto con la Diaz, “Società allestirà squadra competitiva”

Dopo il rinnovo con il tecnico Giuseppe Di Chiano, la Diaz parte con le conferme nel roster comunicando la permanenza di Nico Pedone.

Per il capitano dei biancorossi la prossima sarà la quarta stagione consecutiva a Bisceglie. “Sono felice di restare – dichiara – ringrazio la società per come mi ha sempre trattato a livello umano e calcistico, sono bastati 5 minuti per rinnovare. La società allestirà una squadra competitiva e sono convinto che possiamo fare qualcosa di importante quest’anno”. (Foto: Felice Nichilo)