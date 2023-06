Capitan Nico Pedone rinnova il rapporto con la Diaz Bisceglie

Diaz e Pedone ancora insieme. Il club biancorosso ufficializza in data odierna il rinnovo del rapporto con il centrale biscegliese anche per la stagione 2023/2024.

Terza stagione consecutiva in maglia Diaz per Nico Pedone, diventato capitano e leader di una squadra che nel corso degli anni ha saputo cambiare avendo come riferimento il forte difensore biscegliese. Per Nico Pedone non sono sicuramente mancate le richieste da club di categoria superiore nelle passate settimane, ma la ferma convinzione di proseguire il rapporto con il club del presidente Cortellino e la priorità ad un progetto come quello biancorosso hanno prevalso su tutto.

Pedone è quindi il primo tassello della Diaz versione 2023/2024, affidata da qualche giorno al tecnico Giuseppe Di Chiano, e che vuole tornare a far divertire i propri tifosi in vista del prossimo campionato di Serie B.