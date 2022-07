Capitan Dri rinnova con i Lions Bisceglie: “Il suo carisma sarà essenziale nel percorso”

Riparte dal suo capitano Filiberto Dri la costruzione del roster Lions Bisceglie in vista della stagione 2022/23 di basket.

Il talentuoso esterno friulano classe 1989 (guardia ala, 190 cm per 82 kg) giocherà ancora per la formazione nerazzurra in quella che sarà la sua terza stagione biscegliese.

Miglior realizzatore della squadra con i 16.5 punti di media, l’88% dalla lunetta, i 3.1 rimbalzi catturati, i 2 palloni recuperati e i 3.2 assist serviti per gara, Dri è il primo perno attorno al quale ruoterà la squadra affidata a coach Luciano Nunzi.

“Il suo carisma sarà essenziale nel percorso che la compagine nerazzurra dovrà compiere – si legge nella nota del club – per cercare di affermarsi nelle posizioni nobili del torneo”.