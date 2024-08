Camporeale è il nono tassello del mercato Lions Bisceglie

Nono tassello per i Lions Bisceglie 2024-2025 che hanno reso noto l’ingaggio dell’ala Danny Camporeale.

Classe 2004, 198 cm per 90 kg, Camporeale è cresciuto nel vivaio della Pallacanestro Trieste, con cui ha debuttato in Serie A, mentre nell’ultima stagione ha fatto parte del roster di A2 alternando l’impegno con la formazione di Serie C del Basket Trieste (6 punti di media realizzati per gara).

«Sono molto contento di entrar a far parte di questa famiglia, ringrazio l’allenatore e società per la fiducia» ha dichiarato Camporeale. «Sono pronto per questa nuova esperienza con tanta voglia di dare il mio contributo alla squadra e so che insieme ai miei nuovi compagni raggiungeremo tanti obiettivi».