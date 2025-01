Campo impraticabile, rinviato il match dell’Atletico Bisceglie / CLASSIFICA

Per l’Atletico Bisceglie doveva essere la prima partita disputata in notturna in Terza Categoria, nonché la prima di sabato, altro inedito per i rossoblù allenati da Francesco Preziosa. L’anticipo con il Borgovilla Calcio Sport invece non è stato disputato a causa dell’abbondante pioggia caduta ininterrottamente dal mattino sul campo in erba sintetica del Centro Sportivo Manzi-Chiapulin di Barletta.

Alle ore 18:30 c’è stato il primo sopralluogo del direttore di gara Francesco Saverio Sernia della sezione di Barletta con i dirigenti e alcuni giocatori delle due squadre. Le condizioni erano già proibitive per la presenza di pozze d’acqua in campo, soprattutto nelle due aree di rigore, e con la pioggia che continuava a cadere incessantemente. Dopo aver effettuato il riconoscimento delle due squadre, alle ore 19:00, orario programmato per l’inizio della partita, come da prassi, l’arbitro ha effettuato un nuovo sopralluogo ufficiale con i due capitani riscontrando l’impossibilità di giocare. La partita valida per la seconda giornata del girone di ritorno sarà quindi recuperata in data da destinarsi.

Disputate invece regolarmente le altre tre partite, quelle della domenica pomeriggio: ASD Trani-Virtus Andria 3-4, Trinitapoli-New Carpediem 3-3 e Virtus Molfetta-Polisportiva Trani 1-6. Classifica aggiornata: Polisportiva Trani 20 punti, Virtus Andria 18, ASD Trani 15, Trinitapoli 14, Borgovilla 12, Virtus Molfetta 10, New Carpediem 8, Atletico Bisceglie 3.