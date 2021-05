Campionato Regionale Silver, Iris: 19 ginnaste biscegliesi in gara

La Ginnastica Ritmica Iris torna a gareggiare in Puglia e lo fa in occasione del Campionato Regionale Individuale Silver, previsto per domani, 16 maggio, al Tensostatico Parco Ricchiello di Taviano.

L’evento, organizzato dalla Doria Gym, vedrà in pedana una pattuglia di 19 ginnaste biscegliesi che eseguiranno due esercizi individuali. Per il campionato Silver LA1 (2009-12) esercizi a corpo libero e palla, l’Iris presenta ai nastri di partenza: Viola Cannò, Clelia Catanzaro, Adriana Ciliberti, Anita Dell’Olio, Alessia De Toma, Gaia Frisari, Giorgia Lagroia, Graziana Napoletano, Stefania Grosso e Lucia Rizzi.

Sarà poi il turno delle LB1 (2008/2012) corpo libero e cerchio con Lucia Angarano, Antonella De Feudis, Sara Belgiovine, Emma Di Liddo e Melania De Cillis. A chiudere la giornata di gare le Silver LB2 (2000/2008) esercizi con palla e nastro, a scendere in pedana saranno: Valeria Amoruso, Giorgia Valente, Noemi Lampedecchia, Giorgia Esposito e Arianna Valente.

Tecniche accompagnatrici della spedizione in terra leccese saranno Alessandria Sangilli, Dalila Losito e Martina Valente.