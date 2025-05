Campionati Nazionali Universitari di Lotta: tre biscegliesi in gara ad Ancona

Sabato 31 maggio, il PalaPrometeo di Ancona ospiterà una nuova edizione del Campionato Nazionale Universitario di Lotta, appuntamento sportivo riservato agli studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico 2024/25 presso gli atenei italiani.

La competizione vedrà impegnati gli atleti nelle seguenti divisioni: per il settore maschile kg 62, kg 70, kg 80, kg 90 e kg 120; per quello femminile kg 53, kg 60 e kg 70. Le operazioni di peso si svolgeranno tra le 8:00 e le 8:45, mentre il via alle gare è previsto per le 10:00.

A rappresentare la città di Bisceglie saranno tre giovani promesse del Team Palomba. Valeria Simone combatterà per il Cus Bari nella categoria femminile, mentre Dario Troilo e Diego Depalma indosseranno i colori del Cus Foggia. I tre studenti si dividono tra percorsi accademici diversi ma accomunati dalla passione per la lotta: Valeria è iscritta a Scienze delle Attività Motorie e Sportive, Dario frequenta Economia così come Diego.

Le aspettative per i tre atleti biscegliesi sono alte: le loro ottime performance in gare precedenti fanno ben sperare per un piazzamento sul podio nazionale. Per loro si tratta non solo di un’importante occasione sportiva, ma anche di un’opportunità per rappresentare con orgoglio le rispettive università e il proprio territorio.

La manifestazione sarà aperta al pubblico, offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di assistere a incontri di alto livello tecnico e sostenere dal vivo i propri beniamini. Appuntamento dunque ad Ancona per un sabato di sport e passione.