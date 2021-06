Campionati Italiani Juniores, la biscegliese Todisco trionfa nei 100 metri

La biscegliese Antonella Todisco è la nuova campionessa italiana Juniores dei 100 metri piani. Il titolo è giunto ieri in occasione della prima giornata dei Campionati italiani Juniores e Promesse di Grosseto.



La velocista biscegliese ha trionfato con il tempo di 11”69, secondo posto per Ilenia Angelini (11″79), terza Gaya Bertello (11″81). La Todisco aveva cominciato bene la giornata aprendo con un 11”74 in batteria per poi esplodere nella finale sfiorando il suo primato personale. Un risultato di assoluto valore per l’atleta biscegliese che parteciperà ai Campionati Mondiali under 20 che si terranno a Nairobi, in Kenya, dal 17 al 22 agosto.