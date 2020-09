Campionati italiani atletica leggera, Carmelo Musci stabilisce un nuovo record nel disco

Alla 63esima edizione dei Campionati Italiani individuali di atletica leggera, andati in scena allo stadio Zecchini di Grosseto, Carmelo Musci conquista la medaglia d’oro nel getto del peso e nel lancio del disco (con nuovo record nazionale under 20). Antonella Todisco invece, non riesce a disputare la semifinale dei 100m juniores a causa di un infortunio.

La rassegna tricolore per Musci è cominciata sabato mattina con le qualificazioni per la finale del getto del peso, superate agevolmente al primo lancio (15m.79) senza ulteriori sforzi fisici. Nel pomeriggio l’atleta biscegliese vince la finale senza grandi difficoltà, con la misura di 20.32 al quinto tentativo. Il nuovo campione tricolore precede il secondo classificato Riccardo Ferrara (19m.09) e Gabriele Castagna terzo con 16m.20.

Gara diversa per quanto riguarda la finale del lancio del disco; l’atleta portacolori delle Fiamme Gialle non si accontenta del titolo nazionale, fissando il nuovo record nazionale under 20. La misura che gli permette di archiviare questo obiettivo viene conquistata all’ultimo tentativo (62m.89). Ritoccato il precedente primato nazionale di Giulio Anesa, in piedi da cinque anni (62m.11 con il disco da 1,75kg).