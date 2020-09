Campionati italiani allievi, Anna Musci sul podio nel getto del peso

Importanti risultati per le portacolori cittadine ai campionati italiani allievi di atletica leggera. Quest’anno la manifestazione si è tenuta nella cornice di Rieti, con due atlete biscegliesi che hanno guadagnato il minimo per partecipare alle rispettive discipline. Anna Musci è stata impegnata nel getto del peso e del disco, mentre Sara Di Leo nei 400m ostacoli.

La Musci, allenata da Gaetano D’Imperio, è scesa per la prima volta in pista per le qualificazioni alla finale del getto del peso; superate agevolmente con la seconda misura d’accredito assoluta (14.01). La finale invece è stata la conferma delle prestazioni ottenute nelle fasi eliminatorie, con Musci che mantiene saldamente la seconda posizione (personale di 14.51), con continui tentativi di avvicinamento alla nuova campionessa tricolore Benedetta Benedetti. L’atleta in forza all’atletica Rieti Andrea Milardi, nonostante tre nulli, ha segnato la migliore prestazione al secondo lancio (15.91). Chiude il podio Federica Rado (13.49). Gara più impegnativa quella del getto del disco, conclusa in ottava posizione, con il miglior lancio che arriva al terzo tentativo (35.81) dopo un inizio di gara difficile con due nulli.

Allo stadio Raul Guidobaldi, si è ben distinta anche Sara Di Leo nei 400m ostacoli. Nonostante non sia riuscita a guadagnare i primi tre gradini del podio, la classe 2003 è stata capace di migliorare il proprio crono per ben due volte a distanza di poche ore (1h06’10” nelle qualificazioni abbassato a 1h05’60” nella finale). Staccata di due secondi dalla campionessa italiana Lucia Massano (1h03’54”), l’atleta biscegliese porta a casa la consapevolezza di essere sulla strada giusta, in vista di ulteriori miglioramenti cronometrici nelle prossime gare.