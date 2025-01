Campionati ciclocross: terzo posto per il biscegliese Francesco Dell’OIio

Terzo posto per il biscegliese Francesco Dell’Olio in occasione dei Campionati di ciclocross disputati in quel di Follonica, organizzata dalla Asd Romano Scotti con la collaborazione della Asd Impero e della Free Bike Pedale Follonichese 1956 con il patrocinio della Regione Toscana e della Città di Follonica.

Il corridore in forza al Team Pirata Cosmetall è stato protagonista in occasione della rassegna tricolore che prevedeva otto titoli per le categorie esordienti e allievi, maschi e femmine. Terzo posto quindi per Francesco Dell’Olio dopo una prova brillante e convincente. Soddisfazione per il corridore biscegliese: “Direi che è andata bene, accetto il terzo posto con soddisfazione, ci ho messo del mio per arrivare a raggiungere un bel posizione, che mi fa iniziare il 2025 sotto i migliori auspici”.