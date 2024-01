Campionati Assoluti lotta libera, quattro gli atleti biscegliesi a caccia del titolo

I Campionati Italiani Assoluti di lotta libera si avvicinano sempre più e Bisceglie sarà rappresentata da ben quattro atleti che fanno parte del Team Palomba Francesco.

Al Pala Fijlkam di Ostia la competizione prenderà il via sabato 27 gennaio con le gare femminili, mentre a seguire domenica 28 quella riservata alla lotta libera maschile.

Per quel che concerne i lottatori biscegliesi, nella lotta libera femminile saranno in gara Rossella Palomba e Valeria Simone, mentre per la lotta libera maschile Mirko De Nichilo e Diego Ragno.

I biscegliesi sfideranno i migliori lottatori provenienti da tutta la penisola per la conquista del titolo italiano, necessario per la partecipazione alle gare internazionali di qualificazione alle Olimpiadi 2024 di Parigi.

I giovani atleti, seguiti dai tecnici Claudio De Mita, Tommaso Cilardi, Nicolangelo Samarelli, Francesco Pansini e dal dott. Giuliano Palomba, cercheranno di salire sul podio della più importante gara nazionale.