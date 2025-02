Campionati Assoluti Indoor 2025, argento per la biscegliese Anna Musci

Medaglia d’argento nel lancio del peso per la biscegliese Anna Musci ai Campionati Italiani Assoluti Indoor in corso di svolgimento ad Ancona.

La lanciatrice classe 2004, tesserata per l’Alteratletica Locorotondo, nella giornata di ieri ha ottenuto come miglior lancio una distanza di 16.11 metri chiudendo alle spalle di Sara Vetreramo (16.33). Terzo gradino del podio per Fuyuko Stella (Atletica Vicentina) con la misura di 15.12.

Anna Musci non riesce quindi a bissare quanto fatto nella passata stagione ma si conferma ai massimi livelli nella disciplina che la vede assoluta protagonista.