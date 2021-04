Campionati Assoluti di nuoto, Elena Di Liddo è oro nei 100 farfalla

Nella terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione, è arrivato il grande acuto di Elena Di Liddo nella gara dei 100m farfalla.

La nuotatrice biscegliese è riuscita a confermarsi campionessa assoluta con il crono di 57 secondi e 7 decimi. Medaglia d’argento per l’eterna rivale Ilaria Bianchi (58”37), mentre l’ultimo gradino del podio è andato a Claudia Terzia (58”85). Il tempo ottenuto dalla Di Liddo, non è bastato per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo (minimo fissato a 57”5), ma è valevole per i campionati europei di nuoto che si terranno a Budapest. L’appuntamento per staccare il pass per la competizione a cinque cerchi è rimandato di qualche mese; il Trofeo Sette Colli sarà l’ultima occasione prima della competizione mondiale.

Elena Di Liddo sarà nuovamente impegnata oggi nella specialità dei 50m farfalla, con l’obiettivo di poter centrare la qualificazione agli europei d’Ungheria (tempo limite di 26”2).