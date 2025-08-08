Comincerà in trasferta il campionato di Serie B 2025/2026 della Diaz che nel pomeriggio di ieri ha conosciuto il suo percorso nel girone G con il calendario reso noto.
Si parte l’11 ottobre con la trasferta più lontana della stagione in casa dei calabresi del Duelle Futsal Centraro. Sette giorni dopo (18 ottobre) esordio casalingo, nel primo di tanti derby previsti in stagione, contro il Real Carovigno. Ultima giornata d’andata il 20 dicembre in casa contro la Grimal Futsal Barletta per poi riprendere il 10 di gennaio con il giro di boa. Stagione regolare che si concluderà il 28 di marzo. (Foto: Divisione Calcio a 5)