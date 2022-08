Calendario Serie B 2022/23: esordio casalingo per la Diaz

Sarà il Futsal Bitonto il primo avversario nel campionato di Serie B che la Diaz dovrà affrontare in vista della stagione 2022/2023.

I ragazzi guidati da Leopoldo Capurso, inseriri nel girone G, esordiranno al PalaDolmen sabato 1 ottobre contro i neroverdi di mister Di Bari affrontando subito gli ex Caggianelli e Cassanelli. Prima esterna in Basilicata per il sodalizio del presidente Giuseppe Cortellino che l’8 ottobre renderà visita al Bernalda.

Girone d’andata che terminerà il 7 gennaio 2023, mentre la stagione regolare si chiuderà il 29 aprile con il derby sul campo del Futsal Noci.