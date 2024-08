Calendario Eccellenza Pugliese, è già derby Bisceglie-Unione Calcio alla seconda giornata

Nel pomeriggio di lunedì 12 Agosto è stato pubblicato il calendario del calendario di Eccellenza Pugliese che, per il terzo anno consecutivo, vedrà ai nastri di partenza Bisceglie e Unione Calcio e partirà domenica 25 Agosto.

Un campionato al quale parteciperanno venti squadre con la vincente che approderà in serie D. Chi si aggiudica i playoff andrà agli spareggi nazionali delle migliori seconde. Retrocedono direttamente in Promozione tre squadre mentre, i playout vedranno le squadre classificate dal 12esimo al 17esimo posto.

Il Bisceglie debutterà in trasferta contro il Polimnia mentre l’Unione Calcio ospiterà al “Di Liddo” il Barletta. Le due compagini biscegliesi si troveranno di fronte in occasione della seconda giornata in programma domenica 1 settembre mentre, alla terza i nerazzurri saranno di scena a Novoli invece, Bufi e compagni ospiteranno il Brilla Campi. All’ultima giornata, in programma il 19 Gennaio Bisceglie e Unione se la vedranno rispettivamente con Galatina e Gallipoli.

Per quanto riguarda la Coppa Italia Puglia, la competizione regionale partirà giovedì 5 settembre.