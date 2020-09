Calendari Eccellenza, l’Unione Calcio parte con la trasferta a San Marco in Lamis

Avrà inizio in trasferta il sesto campionato di Eccellenza per l’Unione Calcio Bisceglie. Gli azzurri del tecnico Rumma, inseriti nel girone A, inaugureranno il torneo domenica 4 ottobre nella tana del San Marco in Lamis, compagine al secondo anno nel massimo torneo regionale.

La prima gara fra le mura amiche per i biscegliesi avrà luogo, invece, domenica 11 ottobre, quando gli azzurri ospiteranno una delle corazzate del girone, quale il Corato, nella prima gara di un quartetto di impegni molto probanti che vedrà l’Unione Calcio sfidare in sequenza Manfredonia (trasferta), Barletta (casa) e Città di Mola (trasferta).

I biscegliesi osserveranno il proprio turno di riposo domenica 15 novembre, in occasione della settima giornata, prima di tornare in campo in quel di Vieste.

L’ultimo turno dell’anno solare è previsto per il 20 dicembre, con il derby in casa della Vigor Trani. Dopo le festività di fine anno si ritornerà in campo domenica 3 gennaio 2021, con l’ultimo turno del girone d’andata (Unione Calcio – Real Siti).

Prevista una domenica di pausa in occasione delle festività pasquali (4 aprile 2021), prima dell’ultimo atto in programma domenica 11 aprile 2021.

IL CALENDARIO COMPLETO

Foto: Marcello Papagni