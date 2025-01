Calcio, ultima d’andata per Don Uva e Virtus Bisceglie

Il primo appuntamento del 2025 coincide con la diciassettesima nonchè ultima giornata del campionato di Promozione per Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 5 gennaio.

I biancogialli saranno di scena al “Lovero” di Palese per affrontare la Virtus Palese (fischio d’inizio alle ore 17.00). Si tratta di una sfida d’alta quota considerando che si affrontano la quarta e la sesta forza del torneo. Il Don Uva mette nel mirino l’ottavo risultato utile consecutivo per rimanere nelle zone nobili della graduatoria. I padroni di casa invece, puntano a riscattare il ko per 4-1 contro la capolista Audace Barletta. Quattro i punti tra le due squadre. La Virtus Palese ha raccolto sinora 31 punti contro i 27 del Don Uva. I locali detengono il quarto miglior attacco con 39 reti siglati e annoverano calciatori che hanno militato in categorie superiori come Ventura, Faliero, Fumai, Caputi (arrivato nel mercato dicembrino) e Cannito.

Turno casalingo per la Virtus Bisceglie che al “Di Liddo” ospita la vice capolista Virtus Mola. Una partita dall’alto coefficiente di difficoltà per i virtussini a caccia di punti per risalire posizioni in graduatoria. Di fronte un Mola reduce dall’affermazione per 3-1 sul Borgorosso ed in serie positiva da 5 turni. Mister Di Corato dovrà fare a meno dello squalificato Caputo. Fischio d’inizio ore 14.30.

Foto: Cristina Pellegrini