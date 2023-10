Calcio regionale: successi per Don Uva e Virtus Bisceglie

La domenica calcistica biscegliese inizia nel migliore dei modi grazie alle vittorie di Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo negli anticipi del mattino dei campionati di Promozione e Prima Categoria.

I biancogialli di mister Capurso tornano a ruggire superando al “Di Liddo” per 2-0 la Virtus San Ferdinando. Gadaleta porta in vantaggio i padroni di casa dopo 12′ mentre, al 45′ della ripresa arriva la rete di Pasculli. Con l’affermazione casalinga, il Don Uva si porta a 15 punti e nel prossimo turno, in programma domenica 22 ottobre, sarà di scena a Capurso ospite del Football Club.

Sorride anche la Virtus Bisceglie che batte in rimonta la Virtus Molfetta nel quarto incontro del campionato di Prima Categoria. I locali sbloccano il risultato dopo 3′. Tale punteggio persiste sino al 47′ del primo tempo quando Di Francesco realizza il gol del pareggio con un preciso sinistro. I virtussini di mister Maffucci la ribaltano al 7′ del secondo tempo con Dell’Oglio il quale concretizza un angolo battuto da Papagni. La Virtus Bisceglie, grazie al successo esterno, sale a quota 6 lunghezze e domenica prossimo ospiterà al “Di Liddo” il Top Player Minervino.

Foto: Cristina Pellegrini