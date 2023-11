Calcio regionale: Don Uva ospita il Cosmano Sport, Virtus Bisceglie sale in capitanata

Interrompere il momento negativo dopo quattro ko di fila, centrare il sesto successo consecutivo. Sono questi gli obiettivi di Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 12 novembre nei rispettivi campionati di Promozione e Prima Categoria.

I biancogialli di Capurso ospiteranno al “Di Liddo” il Cosmano Sport, (fischio d’inizio alle ore 11), nell’anticipo della decima giornata del campionato di Promozione. L’intento dei biscegliesi è quello di interrompere l’astinenza di punti che dura da quattro gare. Il Cosmano Sport è reduce dal successo di misura sul Bitritto Norba e mette nel mirino la terza affermazione di fila per risalire posizioni in classifica. Si affrontano due compagini che non segnano tanto (il Don Uva ha siglato 13 gol mentre, la squadra foggiana, 11) al contempo hanno subito 12 reti a testa collocandosi attualmente al quarto posto nella classifica delle migliori difese (dietro Capurso, Soccer Trani e Troia). Non sarà dell’incontro Murolo appiedato per un turno dal Giudice Sportivo.

Alle 14.30 toccherà alla Virtus Bisceglie di scena allo stadio “Puzzone” di Cagnano Varano per affrontare l’Atletico Cagnano nell’ottavo incontro del torneo di Prima Categoria girone A. I virtussini vogliono proseguire l’ottimo momento di forma per cercare di risucchiare altri punti dalle compagini che la precedono considerando lo scontro diretto tra Ideale Bari e Maracanà San Severo. Statistiche alla mano, la compagine locale detiene il peggior attacco avendo segnato solo 7 marcature (di cui 3 portano la firma di Flaminio) contro le 13 della Virtus.

Foto: Cristina Pellegrini