Calcio regionale: Don Uva e Virtus Bisceglie a caccia del riscatto

Archiviare il passo falso rimediato nell’ultimo turno. E’ questo l’obiettivo comune di Don Uva e Virtus Bisceglie per le gare in programma domenica 26 novembre.

I biancogialli scenderanno in campo alle ore 11.00 e se la vedranno con il Canusium nel match valevole per l’undicesimo turno del campionato di Promozione girone A in programma al “Di Liddo”. Gli ospiti sono invischiati nella parte bassa della graduatoria con 9 punti e reduci dal ko esterno con il Bitritto Norba. Inoltre, i rossoblù, non centrano i tre punti dal quarto turno (Canusium- San Ferdinando 3-1). Nove i punti di differenza tra le due squadre (18 per il Don Uva contro i 9 del Canusium). Biancogialli a segno in 16 occasioni e subito 15 reti. Ospiti che hanno siglato 13 marcature e perforati 22 volte.

Trasferta a Peschici per la Virtus Bisceglie ospite dell’Atletico Peschici nel decimo turno del torneo di Prima Categoria girone A (fischio ore 14.30). Virtussini che vogliono tornare a fare punti dopo i due ko maturati con Audace Cagnano e Audace Barletta. Sulla carta la Virtus sarebbe favorita considerando che i locali occupano la penultima posizione con 5 punti e vi sono dieci lunghezze di differenza. Nell’ultimo precedente però, il Peschici si impose per 3-0.

Foto: Pagina facebook Don Uva