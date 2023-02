Calcio regionale: Don Uva cerca punti contro il Capurso, Virtus Bisceglie sul campo del Troia

Vigilia di una nuova giornata di campionato per le compagini biscegliesi impegnate nei tornei regionali di Promozione e Prima Categoria.

Impegno casalingo per il Don Uva che domenica alle ore 15.30 al campo “Di Liddo” attende Football Club Capurso in occasione della diciottesima giornata del girone A di Promozione. Punti importanti in palio in ottica salvezza diretta con i biancogialli, a +5 sulla zona calda della graduatoria dove nel mischione c’è anche il Capurso, oltre a Real San Giovanni e Norba Bitritto. Biscegliesi che hanno l’obbligo di portare a casa la quinta vittoria stagionale per aumentare la forbice di vantaggio e mettersi più al sicuro.

Ostica trasferta invece per la Virtus Bisceglie che nel sedicesimo turno di Prima Categoria, girone A, si reca nel domicilio del Troia con calcio d’inizio fissato per le ore 15.00. Azzurri che partono con il pronostico sfavorevole e magari con una maggiore leggerezza mentale che potrebbe portare ad una gara più sgombra da paure, vista anche la buona posizione in classifica con l’attuale quinto posto. Troia che invece dovrà per forza vincere per continuare l’inseguimento alla capolista Canusium con cinque punti di vantaggio.