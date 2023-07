Calcio: l’assistente arbitrale biscegliese Prenna confermato nell’organico Can di Serie A e B

Conferma nell’organico della Can di Serie A e B per l’assistente arbitrale biscegliese Emanuele Prenna che quindi continua la sua esperienza nel gotha del calcio italiano.

Per Prenna la stagione 2023/2024 sarà la decima nel calcio professionistico, dopo 3 anni di Can B, 3 anni di Can A e 3 di Can A e B. L’assistente biscegliese, appartenente alla Sezione AIA di Molfetta, vanta ben 93 gare di Serie A e 90 di Serie B, a dimostrazione del buon lavoro svolto e dell’affidabilità dimostrata ai designatori in occasione di match decisivi.

Un percorso che vedrà Emanuele Prenna protagonista anche nella prossima stagione con il chiaro intento di continuare nel percorso di crescita personale nel mondo arbitrale.