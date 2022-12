Calcio in carrozzina: nasce l’ASD Golden Oaks Bisceglie

Anche la città di Bisceglie avrà una squadra di Powerchair Football (calcio in carrozzina elettrica). Si tratta dell’Asd Golden Oaks Bisceglie che ha come obiettivo di promuovere l’attività sportiva per persone con grave disabilità fisiche, al fine di migliorarne la salute psicofisica e favorirne l’integrazione sociale.

Promotore dell’iniziativa è stato Donato Ventura il quale ha sempre coltivato il sogno di avere nella propria città, una realtà dove ragazzi con disabilità potessero svolgere attività sportiva e promuovere le “nuove normalità”. La nuova società sarà presieduta dall’Ing. Vito D’Addato mentre, l’allenatore sarà Fabrizio Tridente (ex calciatore professionista con patentino da allenatore Uefa B). L’obiettivo della neonata società biscegliese sarà quello di partecipare al prossimo campionato nazionale di Powerchair Football in programma nel settembre 2023.

L’organigramma societario prevede Francesco Carelli come vice presidente, Antonio Giuliano come segretario mentre, gli altri soci fondatori sono: Loredana Acquaviva, Carmela Pischetola, Vittoria Sasso, Giuseppe Papagni, Carlo Impera e Giuseppe Ruggieri.