Calcio: Bisceglie batte il Team Femminile Bari e vola al secondo posto

Il Bisceglie supera il Team Femminile Bari per 3-1, conquista il secondo posto in classifica e firma un successo che parla di carattere, unità e appartenenza, al termine di una gara intensa e carica di significati.

Dopo appena tre minuti, il Bari passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Arcangela Di Benedetto è la più lesta ad approfittare di una disattenzione difensiva e a battere il portiere. Un avvio in salita, ma il Bisceglie reagisce con maturità, senza scomporsi.

La risposta è fatta di pressione costante e di gioco. Petruzzella prova a scuotere le compagne con una conclusione potente dalla distanza, mentre Carlucci va a un passo dal pareggio colpendo la traversa su un’azione ben costruita da Carrante. Il gol è nell’aria e arriva al 38’: Carla Carlucci intercetta un passaggio filtrante e deposita il pallone in rete ristabilendo la parità.

Nella ripresa il Bisceglie rientra in campo con un piglio ancora più deciso. All’8’ del secondo tempo la rimonta si completa: punizione di Vitale, tocco di tacco di Petruzzella e inserimento di Carrante, che in corsa firma il sorpasso. Il Bari accusa il colpo e, appena due minuti dopo, è ancora Petruzzella a trovare la via del gol, siglando il 3-1 che indirizza definitivamente la gara.

Nel finale le ospiti tentano di riaprire la partita, ma la retroguardia nerazzurra si compatta difendendo con ordine un risultato che vale molto più dei tre punti. A pochi minuti dal termine Elga Celi, anima del centrocampo e punto di riferimento silenzioso della squadra, è costretta a lasciare il campo per un infortunio.

Domenica prossima il Bisceglie sarà impegnato sul campo dell’Apulia Trani, ultimo appuntamento prima della sosta e della successiva sfida contro la capolista Miccoli. (credit foto: Bisceglie Calcio Femminile)