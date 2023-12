Calcio a 5: vittoria e primato per la Diaz, sorride il Nettuno in C2, Futbol Cinco eliminato in Coppa

Bilancio che tende al positivo quello che riguarda le tre compagini biscegliesi del futsal impegnate nel sabato pomeriggio. Vittoria e primato ritrovato per la Diaz che supera 1-0 al PalaDolmen il Football Latiano grazie alla rete decisiva di Garcia Rubio in occasione della nona giornata di Serie B. Biancorossi che tornano in vetta al girone G vista la contemporanea sconfitta casalinga del Senise ad opera del Bernalda. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DI SERIE B Vittoria anche per il Nettuno Bisceglie che nel nono turno di Serie C2, girone A, supera 6-3 il San Ferdinando. Per gli uomini di Francesco Ventura a segno Carabellese, Losapio, Papagni, Gentile, Cangelli ed un autogol. Ospiti in rete con Frascolla, Ciccolella e Capacchione. Nettuno che abbandona l’ultimo posto. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DI SERIE C2 Futbol Cinco Bisceglie che saluta la Coppa Italia di Serie C1 sconfitto al primo turno 4-2 sul campo del Volare Polignano. Sinigaglia e De Cillis i marcatori per i neroazzurri biscegliesi che potranno cosi dedicarsi solamente all’obiettivo salvezza in campionato.