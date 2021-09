Calcio a 5: svelati i calendari di Bisceglie Femminile e Diaz

Il Salone del Coni a Roma ha ospitato oggi la giornata dedicata ai calendari delle varie categorie nazionali del futsal italiano. Dalla Serie A e A2 maschile a quella femminile, passando per la Serie B, la lunga giornata ha visto tra i protagonisti anche il Bisceglie Femminile e la Diaz.

Per le neroazzurre del presidente Abbattista la prima giornata del campionato di A sarà il 10 ottobre al PalaDolmen contro le lombarde della Kick Off. Dopo una pausa per via degli impegni delle Nazionale, il 31 ottobre si va in casa della matricola abruzzese del Tiki Taka Francavilla. Girone d’andata che terminerà il 16 gennaio, ultima giornata di stagione regolare invece il 24 aprile in casa contro la Lazio.

Clicca qui per vedere il calendario completo di Serie A Femminile

Giornata importante anche per la Diaz, inserita nel girone G di Serie B. Il sodalizio biancorosso è stato premiato a Roma dal presidente della Divisione Calcio a 5, Luca Bergamini, come vincitore della coppa Disciplina nel girone G della passata stagione. A ricevere il premio il presidente Giuseppe Cortellino. Venendo al calendario: si parte il 9 ottobre in casa del Sammichele, sette giorni dopo esordio al PalaDolmen contro lo Chaminade Campobasso. Girone d’andata che terminerà il 15 gennaio, chiusura della stagione regolare il 7 maggio in casa del Castellana. Diaz che osserverà due turni di riposo: il 4 dicembre ed il 19 marzo.

Clicca qui per vedere il calendario completo di Serie B