Calcio a 5, serie C2: trasferta a Barletta per il Nettuno

Tre giorni dopo la vittoria interna contro la Soccer Altamura, è nuovamente tempo di campionato per il Nettuno che questa sera, martedì 29 novembre, si recherà al “Pala Disfida Mario Borgia” di Barletta per affrontare il Grimal Barletta nel turno infrasettimanale valevole per la decima giornata d’andata del campionato serie C2 girone A. Fischio d’inizio ore 21.00.

Una gara che si prospetta molto divertente tra due compagini che nell’ultimo incontro si sono portati a casa l’intera posta in palio. Il Grimal Barletta occupa la terza posizione con 19 punti frutto di 6 vittorie,1 pareggio ed 1 sconfitta. Le due squadre hanno segnato parecchio sinora. I locali hanno realizzato 36 gol mentre, i biscegliesi ben 46 che ne fanno il secondo miglior attacco del girone. La squadra barlettana ha il reparto meno perforato del girone con 12 gol al passivo. Tra gli arancioneri militano i biscegliesi Tortora ed Acquaviva oltre ad Acocella che ha indossato la casacca di Olimpiadi.

La gara sarà diretta da Francesco Lovascio di Bari.