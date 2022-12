Calcio a 5: oggi il Futbol Cinco completa il match interrotto a Barletta

Tre giorni dopo il ko contro la capolista Futsal Andria è nuovamente tempo di campionato per il Futbol Cinco che, questa sera, martedì 13 Dicembre, scenderà in campo al “Pala Disfida- Mario Borgia” per affrontare la compagine locale del Barletta C5 nella prosecuzione dell’incontro valevole per la nona giornata d’andata del massimo torneo regionale.

L’incontro, in programma sabato 12 novembre, fu interrotto all’intervallo per il furto avvenuto nello spogliatoio biscegliese (LEGGI QUI). Le due squadre disputeranno la seconda frazione di gioco e si ripartirà con i nerazzurri avanti 2-1 (doppietta di De Cillis).

I biancorossi barlettani, guidati dal biscegliese Giacomo Di Pinto, occupano l’ultima posizione in graduatoria con 6 punti e sono reduci dal ko esterno maturato contro il Cus Bari. La gara, con fischio d’inizio alle ore 21, sarà diretta da Giancarlo Lanzellotti di Molfetta coadiuvato da Claudio Pacucci di Bari.

Sul fronte mercato si registrano due movimenti in uscita per i biscegliesi. Lasciano il Futbol Cinco Giuseppe Russo ed Enzo Cassanelli, entrambi passati al Futsal Bitonto (serie B).