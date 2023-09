Calcio a 5: primi impegni ufficiali in stagione per Diaz e Futbol Cinco

Primi impegni ufficiali oggi per Diaz e Futbol Cinco Bisceglie impegnate entrambe in casa tra Coppa della Divisione e avvio del campionato di Serie C1.

Al PalaDolmen, ore 15:00, la Diaz ospita la Virtus Libera Ischia, compagine di Serie B girone F. Da quest’anno la competizione è riservata alle formazioni Under 23. Biscegliesi inseriti nel gironcino da tre che comprende anche il Napoli Futsal, compagine di Serie A tra le serie candidate alla vittoria dello Scudetto.

Prima di campionato invece per il Futbol Cinco Bisceglie che al PalaCosmai ospita il Futsal Terlizzi con calcio d’inizio previsto per le ore 16:00. Il roster guidato dal tecnico Francesco Tritto punta subito a muovere la classifica contro un Terlizzi dal mercato super con Ortiz, Reyno e Cassanelli solo per citarne alcuni.