Calcio a 5, Nettuno sconfitto tra le mura amiche dall’Asso Don Bosco /RISULTATI E CLASSIFICA

Dura tre gare la striscia positiva di risultati per il Nettuno battuto per 6-4 dal PGS Asso Don Bosco nel settimo turno del campionato serie C2 girone A di futsal disputato ieri sera.

La prima frazione termina per 3-2 in favore degli ospiti a segno con Kore, Difonzo e Ricciardi mentre, per i biscegliesi, De Cillis e Dell’Olio. Nella ripresa, arrivano altre cinque reti. Due per i padroni di casa con Dell’Olio e Gentile invece, per la squadra ospite, Ninni, Caponio e Labalestra. Il Nettuno rimane a quota 7 punti in graduatoria e, nel prossimo turno, si recherà nella tana del Futura Bitonto che ha battuto per 8-4 l’Azetium Rutigliano.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C2 GIRONE A

Foto: Ufficio stampa Nettuno