Calcio a 5: Nettuno, obiettivo continuità nel turno infrasettimanale di Serie C2

Proseguire la striscia positiva di risultati. E’ questo l’obiettivo del Nettuno che stasera, martedì 15 novembre alle ore 21.00, scenderà in campo al “Centro Sportivo Aurora” per affrontare il PGS Asso Don Bosco nel settimo incontro del campionato serie c2 girone A.

I biancazzurri hanno ottenuto 7 punti nelle ultime tre gare e sono reduci dal pareggio esterno contro l’Emmebi Futsal Giovinazzo proiettandola in settima posizione. Il PGS Asso Don Bosco, formazione con sede a Santeramo in Colle, è reduce dall’affermazione casalinga per 6-3 sull’Azetium Rutigliano che le ha permesso di conquistare i primi 3 punti stagionali. Sulla carta quindi, i biscegliesi sono favoriti considerando che, nelle ultime due contese giocate in casa, hanno conquistato l’intera posta in palio segnando 23 gol sui 35 totali. Il Nettuno detiene il secondo miglior attacco con 35 gol messi a segno (meglio solo il Just Mola con 50). Entrambe le squadre però, sono tra le compagini più perforate del girone A. I biscegliesi infatti, hanno subito 31 gol, uno in più i gialloblu a segno in 16 occasioni (quarto peggior attacco). Direzione di gara affidata a Cosimo Damiano Vino di Barletta.

Foto: Pagina Facebook Nettuno