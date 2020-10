Calcio a 5, Nettuno Bisceglie sull’ottovolante, ko per Diaz e Futbol Cinco

Una larga vittoria e due ko di cui uno in rimonta. Questo è il bilancio delle tre squadre biscegliesi scese in campo nel pomeriggio di sabato 24 ottobre.

La copertina della giornata se l’aggiudica il Nettuno Bisceglie artefice di una grande vittoria interna per 8-2 contro la Soccer Altamura nel secondo turno del campionato di serie C2 girone A. Grande protagonista della contesa è Vincenzo Gadaleta, a cui si aggiungono le reti di Valente, Landriscina, Di Clemente e autogol. Per gli ospiti invece, a segno Forte e Livrieri. A seguito dell’affermazione tra le mura amiche i biancazzurri si portano a quota 4 punti in compagnia di Eraclio e Poggiorsini.

Il Futbol Cinco rinvia l’appuntamento con la vittoria al “Paladolmen” a seguito della sconfitta per 6-2 rimediata contro il Futsal Monte Sant’Angelo. Eppure la gara si era incanalata sui giusti con i nerazzurri avanti per 2-0 con le reti siglate da D’Elia. Gli ospiti azzerano lo svantaggio con la doppietta di Brigida e nella ripresa capovolgono il risultato e si portano avanti con la tripletta di Ortuso alla tredicesima marcatura in campionato. Il sigillo di Natalino sigla il definitivo 6-2. Cinco che rimane sempre a centro classifica con 6 punti.

Secondo ko consecutivo per la Diaz battuto in trasferta per 4-3 dalla Polisportiva Torremaggiore. Padroni di casa a segno con le doppiette di Russi e Heredia. Per i biscegliesi invece, non bastano i due gol di Elia e la marcatura di Angelo Cassanelli. I biancorossi rimangono sempre a 0 punti con Barletta calcio a 5, Real Dem e Venafro.

Nel prossimo turno, in programma sabato 31 ottobre, la Diaz affronterà al “Paladolmen” il Canosa che ha osservato un turno di riposo mentre, il Futbol Cinco si recherà nella tana del Futsal San Ferdinando.

Per quanto concerne il Nettuno invece, scenderà in campo dapprima martedì 27 ottobre nel domicilio della Vigor Barletta per il primo turno della Coppa Puglia serie C2 invece, sabato prossimo, sarà di scena a Poggiorsini contro la squadra locale.