Calcio a 5: martedì indigesto per Futbol Cinco e Nettuno tra campionato e coppa

Martedì indigesto per le due compagini biscegliesi di calcio a cinque, Futbol Cinco e Nettuno, impegnate ieri sera tra campionato di C1 e coppa Puglia di C2.

Sconfitta al PalaPiccinni di Altamura per il Futbol Cinco in occasione del turno infrasettimanale, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C1. Contro l’ormai ex fanalino di coda della graduatoria, gli uomini di mister Tritto vanno al riposo avanti 1-0 grazie al gol di Amato, al quarto gol stagionale. Nella ripresa le dinamiche cambiano, padroni di casa che ribaltano il parziale, Sinigaglia rimette tutto in parità. Nel finale la rete decisiva di Antuofermo condanna alla sconfitta i biscegliesi, chiamati sabato prossimo ad un altro impegno esterno sul campo degli Azzurri Conversano

Sconfitta in coppa per il Nettuno contro il barlettani del Grimal Team. Biscegliesi sotto 2-1 al termine della prima frazione di gioco (gol di Carabellese). Nella ripresa i tentativi di recuperare la gara non hanno gli effetti sperati. Grimal Team che si impone 4-3 con le altre due reti a firma Mugeo e Formicola per il sodalizio presieduto da Tonio Papagni.