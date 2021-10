Calcio a 5, magro bilancio per le squadre biscegliesi

Un pareggio e due sconfitte. E’ questo il bilancio di Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di oggi, sabato 30 ottobre.

I biancorossi di Danisi pareggiano per 1-1 al Paladolmen contro lo Sporting Venafro nel quarto turno del campionato cadetto, girone G. Per la Diaz è andato a segno Walter Divincenzo, artefice di una percussione centrale. Nella ripresa gli ospiti pareggiano i conti con una puntata di Caddeo che beffa Giannantonio. Con il pareggio interno i biscegliesi si portano a quota 4 punti in graduatoria con Chaminade e Dream Team Palo del Colle. Nel prossimo turno, in programma sabato 6 novembre, Cassanelli e compagni saranno di scena al “Peppino Todisco” di Cisternino ospiti dell’Itria vittorioso per 11-3 sul Senise.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B GIRONE G

Sconfitta esterna per il Futbol Cinco battuto per 7-2 dal New Team Taranto nella sesta giornata del massimo campionato regionale di calcio a 5. Per i ragazzi allenati da Tritto sono andati a segno De Cillis e D’Elia. In virtù di tale risultato i biscegliesi rimangono a quota 7 punti così come Futsal Barletta e Volare Polignano. Sabato prossimo, i nerazzurri ospiteranno al “Paladolmen” il Barletta calcio a 5.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C1

Ko interno per il Nettuno che cede per 6-1 contro il Futsal Terlizzi nel quarto turno del campionato di serie C2 girone A e non danno continuità alla vittoria ottenuta sette giorni fa a San Severo. A seguito della battuta d’arresto tra le mura amiche, i biancazzurri sono sempre a 3 lunghezze in graduatoria. Sabato 7 novembre trasferta a Palo del Colle per affrontare l’Olimpia Palo battuto per 6-3 dal Poggiorsini.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C2 GIRONE A

Foto: Marcello Papagni