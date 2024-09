Calcio a 5: il Futbol Cinco cade a Bari / RISULTATI E CLASSIFICA

Seconda sconfitta consecutiva per il Futbol Cinco battuto per 8-6 dal Cus Bari nella giornata numero 2 del massimo campionato regionale di futsal.

Il primo tempo si è concluso per 3-1 a favore della squadra barese con le reti siglate da Boccardi, Catucci e Guastamacchia per i locali mentre per i nerazzurri Amato.

Nella ripresa sono arrivate altri dieci gol complessivi (cinque a testa). Per il Cus segnati da Boccardi, Avitto, Sicilia, Gigante ed autorete. Per il Cinco doppiette di De Cillis e L’Erario a cui si è aggiunto il sigillo di Tritto.

I ragazzi di Tritto restano a quota 0 punti così come Ruvo e Cus Foggia e sabato prossimo ospiteranno al “Pala Cosmai” il Thuriae che ha superato la squadre ruvese per 6-2. Foto: Futbol Cinco

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1