Calcio a 5: Futbol Cinco Bisceglie cerca il riscatto nel prossimo match contro il Thuriae

Ancora a secco di punti il Futbol Cinco Bisceglie, chiamato a muovere la classifica nella sfida contro il Thuriae, valida per la terza giornata del campionato di Serie C1 di calcio a 5.

I nerazzurri ospitano il Thuriae domani alle ore 16 al “PalaCosmai”, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo e schiodarsi dal fanalino di coda. I primi due incontri stagionali sono terminati con pesanti passivi, rimediati contro Real Molfetta ed Eraclio. Gli ospiti invece sono reduci dal successo esterno a Bari e dal pareggio contro il Futsal Ostuni. L’imperativo del collettivo guidato da mister Maiello è di ingranare la marcia giusta e svoltare dopo un avvio di campionato sottotono.

FOTO UFFICIO STAMPA FUTBOL CINCO