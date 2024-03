Calcio a 5: Diaz non può sbagliare a Latiano, Futbol Cinco a caccia di punti salvezza

Ultime giornate di regular season per le squadre biscegliesi Diaz e Futbol Cinco che scenderanno in campo sabato 16 marzo tutte alle ore 16.00.

I biancorossi di Di Chiano si recheranno a Tuturano, tana del Football Latiano, in occasione del ventesimo incontro del campionato cadetto girone G. La Diaz mette nel mirino il successo numero 14 per mantenere la vetta della classifica e magari staccare l’altra capolista Città di Acri impegnata in casa contro il Castellana calcio a 5. Una gara che nasconde insidie considerando che la matricola Latiano occupa la sesta posizione con 29 punti a 4 lunghezze dal quinto posto ed è reduce da quattro vittorie consecutive. Si affrontano il quarto miglior attacco e la difesa meno perforata. Il Latiano ha siglato sinora 82 gol (meglio solo il Senise, Città di Acri e Potenza) mentre la Diaz ha subito sinora 42 reti. Nel match d’andata i biscegliesi si imposero per 1-0 (gol di Garcia Rubio).

Dopo il ko contro la capolista Aradeo, promossa in serie B, il Futbol Cinco cerca il riscatto nel match casalingo con il Just Mola in occasione del venticinquesimo turno del massimo torneo regionale. Una partita da non sbagliare per i ragazzi di Tritto immischiati nella zona playout. La compagine barese è reduce dalla vittoria interna con il Ruvo ed ha un distacco di cinque lunghezze dalla quinta posizione attualmente occupata dal Brindisi.

Foto: Felice Nichilo