Calcio a 5: Diaz in trasferta, Cinco cerca il riscatto. Pubblicati i calendari serie C2

Continuare quanto di buono fatto conto il Bitonto Futsal Club e riscattare il ko maturato contro il Latiano. Sono questi gli obiettivi di Diaz e Futbol Cinco che scenderanno in campo domani pomeriggio, sabato 8 ottobre.

I ragazzi di Capurso si recheranno al “Pala Campagna” di Bernalda per affrontare i locali del Bernalda Futsal nel secondo incontro del campionato cadetto girone G. I biancorossi puntano al secondo successo di fila per rimanere nelle zone alte della graduatoria (in attesa però che il risultato ottenuto sabato scorso venga omologato dal Giudice Sportivo a seguito del preannuncio di reclamo presentato dai neroverdi). Di fronte un Bernalda Futsal reduce dalla vittoria di misura sul Senise e che vuole continuare la propria imbattibilità dinanzi al proprio pubblico. Il tecnico pugliese dovrà fare a meno di Allison appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. Fischio d’inizio alle ore 16.00. L’incontro sarà diretto da Maurizio Barcio di Cosenza e Antonino Mandaradoni di Vibo Valentia; crono: Franco Ferra di Policoro.

Alla stessa ora, ma al “Pala Cosmai “toccherà al Futbol Cinco che ospiterà il Futsal Barletta nella terza giornata del massimo torneo regionale. I nerazzurri di Tritto vanno a caccia del riscatto dopo il capitombolo esterno contro il Football Latiano. Non sarà semplice per i biscegliesi in quanto affrontano una squadra in salute reduce da due successi di fila e naviga in testa alla classifica con la squadra brindisina ed il Cus Bari. Delle 9 reti siglate sinora, 5 portano la firma del classe ’98 Andres Martinez attuale top scorer del campionato. Nell’ultimo precedente, il Futbol Cinco si impose per 5-4. Coppia arbitrale proveniente da Foggia. Arbitrano Antonio Pedarra e Angelo Dilucia.

Nel pomeriggio di giovedì 6 ottobre, sono stati pubblicati i calendari del campionato serie C2 che scatteranno sabato 15 ottobre e vedrà ai nastri di partenza il Nettuno. I biancazzurri, inseriti nel girone A, debutteranno in casa del Poggiorsini. Una settimana dopo, esordio in casa contro il Just Mola per poi rendere visita all’Eraclio calcio a 5. Nel turno infrasettimanale, in programma martedì 1 novembre, i biscegliesi ospiteranno l’Azetium Rutigliano. Riposo alla dodicesima giornata e chiusura contro il Cus Foggia. Il girone d’andata terminerà sabato 14 gennaio. 7 giorni dopo partirà quello di ritorno che culminerà il 29 aprile.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco