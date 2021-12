Calcio a 5: Diaz in Calabria, ultima d’andata per il Cinco, Nettuno in casa

Proseguire la striscia positiva di risultati e riscattare dai ko maturati nell’ultimo turno. Sono questi gli obiettivi di Diaz, Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 11 dicembre.

I biancorossi di Danisi, dopo il turno di riposo, tornano a calcare il parquet recandosi in Calabria precisamente al Palazzetto dello Sport di Crosia (Cosenza)per affrontare il Mirto nella decima giornata d’andata del campionato di calcio a 5 serie B girone G. I biscegliesi mettono nel mirino il quarto risultato utile consecutivo per avvicinarsi alla zona playoff distante, in questo momento, 5 lunghezze. Di fronte un Mirto ultimo in classifica che è reduce da sette ko di fila e non fa punti dalla seconda giornata. Le due squadre hanno segnato poco sinora. Infatti, la Diaz ha siglato 16 reti mentre, i calabresi, 23. Tuttavia, mentre i biscegliesi hanno subito solamente 20 gol, che ne fanno la seconda miglior difesa del girone, i locali detengono la peggior difesa con 50 marcature al passivo. La gara, che avrà come fischio d’inizio le ore 15, sarà diretta da Giglio Pietro Granata da Sala Consilina coadiuvato da Liberato Schettino di Castellammare di Stabia e Giuseppe Aumenta sempre di Sala Consilina.

Un’ora dopo, alla tensostruttura di Monopoli, toccherà al Futbol Cinco ospite dell’Audace Monopoli nel tredicesimo, nonchè ultimo turno d’andata del massimo torneo regionale di futsal. I nerazzurri puntano a riscattarsi dopo il ko interno contro l’Eraclio. Una gara per niente semplice per i ragazzi di Tritto in quanto troveranno un avversario che occupa la seconda posizione in classifica con 25 punti in compagnia del New Taranto calcio a 5 ed è reduce dall’affermazione per 5-2 sul Barletta calcio a 5. Rafael Lara e Jorge Marques Rodrigo sono i due calcettisti da tenere d’occhio visto che, hanno segnato rispettivamente 18 e 17 reti in campionato sui 48 totali. Francesco Conca di Barletta dirigerà l’incontro e sarà affiancato da Fulvio Talucci di Taranto.

Sempre alle 16, ma al “Centro Sportivo Aurora” scenderà in campo il Nettuno che se la vedrà contro il Grimal Team nella decima giornata del campionato serie C2 girone A. Biancazzurri reduci da 6 sconfitte consecutive mentre, la squadra ospite, punta a riscattarsi dopo il ko interno di misura ai danni del Poggiorsini. L’arbitro designato per l’incontro è Angelo Dilucia di Foggia.