Calcio a 5: Diaz alla prova Castellana in B, in trasferta anche Futbol Cinco e Nettuno

Il secondo weekend di Febbraio vede le tre biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno impegnate in gare dal coefficiente di difficoltà medio alto.

La partita contro il Castellana conclude una settimana intensa per i biancorossi di Capurso i quali puntano al riscatto dopo l’esclusione dalla Coppa Italia nel match contro la squadra barese nel posticipo del diciottesimo turno del campionato cadetto girone G (fischio d’inizio alle ore 19) che si disputerà al “Pala Lagravinese” di Sammichele. I biscegliesi mettono nel mirino il successo numero dieci in campionato per rimanere in scia del terzo posto attualmente distante tre lunghezze. Non sarà semplice poichè il Castellana è in serie positiva di quattro gare ed è reduce dal successo per 6-3 sul Senise.

Alle ore 16.00 invece, scenderà in campo il Futbol Cinco di scena ad Aradeo contro la squadra locale nella giornata numero 18 del massimo campionato regionale. Le due squadre, nell’ultimo incontro, hanno pareggiato 4-4 rispettivamente con Futsal Terlizzi e Futsal Monte Sant’Angelo con i nerazzurri di Tritto che puntano a dare continuità alla striscia positiva di risultati. Le due contendenti hanno un distacco di 4 punti (25 per l’Aradeo contro i 21 del Cinco). L’Aradeo detiene il terzo miglior attacco con 84 gol siglati mentre, il Cinco ha il quinto peggior reparto difensivo con 81 reti subiti. All’andata i biancoverdi si impesero per 4-3.

Chiude il programma il Nettuno di scena a Molfetta per affrontare il Public nella ventesima giornata del torneo serie C2 girone A. Per i biancazzurri una buona occasione per tornare a conquistare l’intera posta in palio e cercare di scalare posizioni in graduatoria.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco