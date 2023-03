Calcio a 5: Bisceglie nuovamente teatro delle finali di Coppa Italia di Serie A femminile

La Puglia si prepara ad accogliere nuovamente la Coppa Italia di Serie A femminile: sarà ancora il Pala Dolmen di Bisceglie il palcoscenico dell’ultimo atto della manifestazione.

A seguito dell’incontro avvenuto nella giornata di martedì 7 marzo presso la sede della provincia di Barletta-Andria-Trani – si legge nella nota della Divisione calcio a cinque – alla presenza del Presidente della Provincia, l’Avv. Bernardo Lodispoto, del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, del Sindaco di Molfetta Tommaso Minervini, del Sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci, del Vicepresidente Vicario della Divisione Calcio a 5 Leonardo Todaro e dei Consiglieri della Divisione Umberto Ferrini e Stefano Castiglia, è stato sottoscritto un protocollo di intesa per l’assegnazione delle Final Four PuroBio Cup di Coppa Italia di Serie A femminile e Under 19 femminile presso le città di Bisceglie e Molfetta.

Il duplice evento si terrà il 22 e 23 aprile al PalaDolmen di Bisceglie per la A femminile e 24 e 25 al PalaPoli di Molfetta per l’Under 19. Inoltre, il 12 aprile alle ore 10, nella sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, in via Cardinal Dell’Olio 30 a Bisceglie, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento con contestuale sorteggio della Final Four PuroBio Cup e di quella dell’Under 19.

FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE A FEMMINILE

PALADOLMEN, BISCEGLIE

SEMIFINALI – 22/04/2023

A) Semifinale 1-Semifinale 2, ore 17.30 | diretta Futsal TV

B) Semifinale 3-Semifinale 4, ore 20.30 | diretta Futsal TV

FINALE – 23/04/2023

C) Vincente Semifinale A-Vincente Semifinale B, ore 18.15 | diretta Sky Sport